В заксобрании Новосибирской области опровергли передачу части озера Сладкое Казахстану

Заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал информацию о передаче Россией Казахстану части озера Сладкое после демаркации границы «не более чем досужими разговорами». «Кусок озера наш», — заявил депутат в беседе с газетой «Коммерсант».

По данным Панферова, представители администрации Купинского района, разместившие на официальном сайте администрации сообщение о передаче части озера Сладкое Казахстану, всего лишь «рекомендовали местным жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы».

Депутат подчеркнул, что «где граница проходила, там и проходит». «Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — возмутился Панферов.

Он также добавил, что озеро Сладкое — «традиционное место отдыха жителей Купинского района». ​

Накануне на сайте администрации Купинского района Новосибирской области появилась информация о том, что Россия после демаркации границы полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное в 20 километрах от районного центра Купино.

В сообщении райадминистрации отмечалось, что в период сезона охоты озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей.

В свою очередь, глава администрации Купинского района Владимир Шубников заявил, что передача «полуозера-полуболота» Сладкое Казахстану не затрагивает экономическую деятельность.

«Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — заключил глава администрации.