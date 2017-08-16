СМИ: «дыра» в капитале банка «Югра» выросла в четыре раза

Отрицательный капитал лишенного лицензии банка «Югра» вырос с 7,04 млрд до 31,14 млрд рублей. Об этом узнала газета «Известия».

Как сообщает газета, временная администрация по управлению банком «Югра» предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей. Ранее Банк России оценивал дыру в капитале кредитной организации в 7,04 млрд руб. Таким образом, по данным «Известий», отрицательный капитал кредитной организации вырос более чем в четыре раза и составил 31,14 млрд рублей.

Бывшее руководство кредитной организации, как отмечает газета, не согласилось с этим решением, указав, что сотрудники временной администрации не приняли во внимание недвижимость, которая находится в залоге в качестве обеспечения по кредитам.

«Как и в случае с предыдущими начислениями резервов, мы не согласны», — заявил «Известиям» экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев.

В конце июля в пресс-службе Банка России сообщили, что отрицательный капитал банка «Югра» оценивается в 7,04 млрд рублей.

Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». По данным ЦБ, временная комиссия обнаружила «проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения». Процедуру финансового оздоровления регулятор назвал нецелесообразной.

Перед этим основной владелец «Югры» Алексей Хотин заявил, что готов выделить банку 21 млрд рублей, если ЦБ согласится на санацию финансовой организации. Он также представил план санации банка, согласно которому 170 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов (АСВ) вернут за 10 лет.

Также стало известно, что «Югра» подал иск к Центробанку, требуя признать действия ЦБ незаконными.