ФСБ объяснила передачу Россией части озера Сладкое Казахстану

Озеро Сладкое, часть которого находилась на территории России, в Новосибирской области теперь полностью оказалось в Казахстане из-за того, что со временем «усохло». При этом госграница в этом месте не менялась, заявили в пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области, передает РИА Новости.

В свою очередь, в посольстве Казахстана в России утверждают, что государственная граница по-прежнему разделяет озеро Сладкое в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

Накануне на сайте администрации Купинского района Новосибирской области появилась информация о том, что Россия после демаркации границы полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное в 20 километрах от районного центра Купино.

В свою очередь, глава администрации Купинского района Владимир Шубников заявил, что передача «полуозера-полуболота» Сладкое Казахстану не затрагивает экономическую деятельность.

«Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — заключил глава администрации.

Позднее зампредседателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал информацию о передаче Казахстану части озера Сладкое «не более чем досужими разговорами». «Кусок озера наш», — заявил депутат.