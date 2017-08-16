Жириновский пообещал сделать запрос о ходе расследования нападения на Навального

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на просьбу журналиста «Эха Москвы» пообещал сделать запрос о ходе расследования нападения на оппозиционного политика Алексея Навального в апреле этого года. Об этом Жириновский заявил в эфире радио «Эхо Москвы».

«Сделаем, сделаем. Поэтому и помощники нужны, сейчас Михеев (Игорь Михеев, член партии ЛДПР, — ред.), пометит себе: ускорить расследование по случаю, когда Навальному плеснули какой-то жидкостью», — сказал Жириновский.

27 апреля неизвестный напал на политика Алексея Навального, когда тот выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Нападавший облил оппозиционера зеленкой, после чего политика на скорой отвезли в больницу.

Врачи диагностировали у Навального химический ожог правого глаза. Несмотря на это, политик в тот же вечер вышел в эфир для общения со сторонниками.

29 апреля полиция начала расследование нападения на Навального, а в июле прокуратура Москвы заявила, что полиция приостановила расследование этого дела. Письмо прокуратуры было опубликовано самим политиком.