Экс-министр Улюкаев обвинил Сечина в провокации взятки

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, заявил во время заседания суда, что в отношении него была совершена провокация.

«В отношении меня была совершена провокация взятки по заведомо ложному доносу Сечина (главного исполнительного директора “Роснефти”, — ред.) и Феоктистова (начальника службы безопасности Роснефти, — ред.), — заявил Улюкаев, отвечая на вопрос о своем отношении к обвинению. — В отношении меня сфабриковали обвинение, которое было основано именно на вымышленных показаниях Сечина. Передача мне сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудникам ФСБ. Они ждали показаний Сечина. И он сам позвонил мне тогда под предолгом обсуждения каких-то вопросов по компании. И в итоге уговорил меня подьехать к нему».

Ранее Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 15 августа бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллиона долларов.

Защита бывшего чиновника просила сменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо увеличить срок разрешенных прогулок с двух до трех часов или перенести их на вечер, чтобы Улюкаев мог гулять вместе со своими детьми.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Сам экс-министр не признает свою вину.