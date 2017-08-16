Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Улюкаева
Вера ЧелищеваАлександра Копачева«Новая газета»
Замоскорецкий суд Москвы отказал защите экс-министра Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 миллиона долларов, в ходатайстве о возвращении дела в прокуратуру.
«Нашему подзащитному вменяют то, что никогда не вменялось», - заявил в суде адвокат Улюкаева.
Перед судебным заседанием экс-министр Улюкаев читал книгу. Отвечая на вопросы журналистов, что он читает, Улюкаев сказал:
- Я читаю Чехова. Это великий русский писатель. А я к сожалению, мало читал в последнее время.
На вопрос, какой конретно рассказ в данный момент читает экс-министр, Улюкаев ответил: «Сейчас рассказ "Убийство". А вообще я читаю Чехова с 1992 года».
Улюкаев добавил, что сам не бросил писать.
Ранее Мосгорсуд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 августа. Защита бывшего чиновника просила сменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо увеличить срок разрешенных прогулок с двух до трех часов или перенести их на вечер, чтобы Улюкаев мог гулять вместе со своими детьми.
Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Сам экс-министр не признает свою вину.