«Альфа-Капитал» проверит сообщившего о проблемах крупных банков сотрудника

Управляющая компания «Альфа-Капитал» проверит действия своего сотрудника, который сообщил о нестабильном положении банка «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Бинбанка и Московского кредитного банка (МКБ), передает RNS.

В заявлении компании отмечается, что ранее появившееся сообщение является частным мнением отдельного сотрудника и не соответствует официальной позиции «Альфа-Капитала».

«В отношении конкретного сотрудника будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности», — заявили в «Альфа-Капитале».

В компании добавили, что не обладают какой-либо непубличной негативной информацией в отношении указанных банков и продолжают с ними работать.

Сотрудника управляющей компании пригласили для беседы в Банк России, об этом сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на свои источники. Один из собеседников РБК рассказал, что в «Альфа-капитале» начался «большой разбор полетов» из-за отправленного письма, автора которого, скорее всего, уволят.

Представитель «Альфа-Капитал» подтвердил РБК, что беседа в Банке России с сотрудником управляющей компании запланирована на среду, 16 августа. По его словам, разбирательство по факту случившегося началось еще во вторник, 15 августа.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Альфа-Капитал» в письме действующим клиентам предупредил о проблемах в четырех банках, входящих в топ-15.

«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — “ФК Открытие”, “Бина”, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», — цитировала газета текст письма.

Юлия Репринцева