Захвативший заложников в отделении «Ситибанка» бизнесмен частично признал вину

Предприниматель Арам Петросян, обвиняемый в захвате заложников в отделении «Ситибанка» в центре Москвы, частично признал вину в суде. 16 августа в Московском окружном военном суде началось слушание уголовного дела в отношении бизнесмена.

«Свою вину я признаю частично. Я жду наказания, соразмерного моим действиям, но виновным в терроризме я себя не признаю. Какой я террорист, если я пошел в банк с открытым лицом и с паспортом в кармане», — приводит его слова ТАСС.

24 августа 2016 года обладатель нескольких десятков патентов 55-летний предприниматель Арам Петросян взял в заложники четырех человек в офисе «Ситибанка» на Большой Никитской улице, угрожая устроить взрыв. У него на шее была обмотанная желтым скотчем коробка. Впоследствии оказалось, что это муляж.

В ходе переговоров с полицией предприниматель выдвинул требование предоставить ему возможность пообщаться с представителями СМИ и сделать публичное заявление. Позднее он отпустил заложников и сдался.

Старший помощник руководителя Следственного комитета России Юлия Иванова заявляла, что Петросян на допросе полностью признал свою вину «и дал изобличающие себя показания».

Бизнесмен говорил, что убивать никого не хотел. Свои действия он пояснил безвыходной ситуацией, в которой оказался, и желанием привлечь внимание государства к проблемам таких же, как он, банкротов-физических лиц.

За несколько дней до взятия заложников Петросян разместил в YouTube видеоролик, где предупредил, что собирается «пойти на резкое, резонансное нарушение Уголовного кодекса России, выдвинув требование признать на государственном уровне банкротство физических и юридических лиц болезнью».

Юлия Репринцева