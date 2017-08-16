Apple, Facebook и Google потребовали ограничить силовикам доступ к данным пользователей

Представители крупнейших американских IT-компании попросили в Верховном суде США ограничить доступ к информации, которая помогает искать пользователей с помощью мобильного телефона, сообщает The Verge.

Ограничить доступ к такой информации предлагают правоохранительным органам, уточняет издание. Под обращением подписались Apple, Facebook, Google, Airbnb, Dropbox и еще девять компаний.

«Суд должен усовершенствовать применение некоторых положений четвертой поправки, чтобы гарантировать взаимодействие закона с интернет-технологиями и с ожиданиями людей в отношении конфиденциальности их цифровых данных», — говорится в обращении.

Компании настаивают, что необходимо разобраться, могут ли силовики без судебного ордера получать информацию о местонахождении пользователя через его мобильный телефон.

Отметим, что вопрос о поиске людей по местонахождения мобильного телефона также поднимался в России. В частности, президент страны Владимир Путин дал обещание разобраться с запретом на отслеживание местоположение пропавшего человека по мобильному телефону.

Руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев считает, что обращения родственников в правоохранительные органы с заявлением о пропаже достаточно, чтобы начать поиск по мобильному телефону.

Максим Прошкин