Путин предложил перестать взимать НДС за полеты в Калининград

Президент страны Владимир Путин считает, что НДС на перелеты в Калининград необходимо либо субсидировать, либо перестать взимать в качестве исключения для этой области. Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению президента, такое решение пойдет на пользу инвесторам, гражданам, бизнесу и «для представителей силовых структур ситуация поменяется». Путин также рассказал, что знает отношение к этому вопросу Минфина. Министерство считает, что такие изменения могут «разрушить систему».

В свою очередь, глава Минтранса Максим Соколов заявил, что если вопрос будет проработан, и изменения вступят в законную силу, то цена билета из Москвы в Калининград и обратно составит девять тысяч рублей.

Кроме того, Путин дал поручение ФАС разобраться с ценами на билеты в России, которые устанавливаются автоматизированной системой.

Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что за этой системой может скрываться сговор мировых авиаперевозчиков, так как российские авиакомпании закупили иностранные компьютерные системы. Они помогают устанавливать цену в зависимости от разных факторов.

Максим Прошкин