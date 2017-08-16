Перинатальный центр в Брянске, где умерли 11 детей, получил санитарное заключение за один день

Перинатальный центр Брянской городской больницы №1 получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на следующий день после сдачи объекта в эксплуатацию. Центр сдали 1 марта 2017 года, а заключение было выдано уже 2 марта. Об этом говорится в ответе Минздрава России, сообщает «Трансперенси Интернешнл – Россия».

Официально на выдачу санитарного заключения отводится месяц. В юридических компаниях «Трансперенси» рассказали, на практике срок выдачи заключения не может быть сокращен менее, чем до двух недель.

Кроме этого, центр уже 4 марта получил лицензию на медицинскую деятельность. При этом, согласно административному регламенту департамента здравоохранения Брянской области, на лицензионную проверку, анализ документов и обязательную выездную проверку отводится 45 дней. «Трансперенси» отмечает, что 4 марта 2017 года было субботой, то есть департамент выдал лицензию в выходной день.

Центр открылся 7 марта, на следующий день его посетил президент России Владимир Путин. При этом открытие центра было сначала назначено на декабрь 2016 года, но было отложено из-за предписания Росздравнадзора об устранении недочетов.

Напомним, перинатальный центр в Брянске закрыли 9 июня после сообщений о смерти детей. За три месяца работы в центре умерли 11 детей. По данным «Трансперенси», двое из них заразились внутрибольничными инфекциями.

23 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. 4 июля перинатальный центр возобновил работу.

Как отмечала «Новая газета», к тому моменту никаких официальных сообщений о результатах работы комиссии брянский департамент здравоохранения не опубликовал. Более того, информация об открытии 4 июля перинатального центра сначала появилась на сайте департамента здравоохранения, но через несколько дней была удалена.