Патрушев рассказал о риске блокировки инфраструктуры госвласти из-за иностранного ПО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что хакерские атаки, которые прошли в мае-июне, показали «дестабилизирующий потенциал такого вредоносного программного обеспечения», сообщает ТАСС.

«Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности, вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов государственной власти», — заявил Патрушев.

Он также потребовал от губернаторов выполнять требования по защите информации при переводе документов служебного пользования в систему федеральных и региональных центров обработки данных.

В начале августа энергокомпания ФСК ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью, — ред.) предупредила директоров своих региональных подразделений о возможности новой кибератаки.

В начале мая вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry) атаковал 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Хакеры использовали известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010. На зараженную систему устанавливался набор скриптов, который запускал программу-шифровальщик. WannaCry могли создать северокорейские хакеры из группировки Lazarus.

В конце июня распространился еще один вирус-вымогатель — Petya.A. Сначала атаке подверглись компьютеры на Украине, затем — в России, США, некоторых странах Европы и Азии. Вирус-шифровальщик использовал поддельную электронную подпись Microsoft, которая показывает пользователям, что программа разработана доверенным автором и гарантирует безопасность.