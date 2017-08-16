Жительница Чебоксар получила условный срок за избиение пятерых полицейских

Калининский районный суд Чебоксар приговорил 37-летнюю местную жительницу к полутора годам лишения свободы условно. Суд признал ее виновной в избиении и оскорблении пятерых полицейских (ч.1 ст. 318 УК, ст. 319 УК), сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Чувашии.

В ночь на 23 апреля в полицию поступила жалоба на нарушении общественного порядка в одном из городских кафе. Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения, которая стала их оскорблять, используя нецензурную лексику.

Женщину доставили в ОВД. «В ответ на требования успокоиться она чуть менее чем в течение одного часа нанесла пятерым сотрудникам правоохранительных органов удары ногами по ногам, а также ниже пояса», — сообщили в СК. Инцидент попал на видео.

Женщина признала вину в полном объеме. По ее ходатайству дело рассматривалось в особом порядке. Приговор Калининского суда пока в законную силу не вступил.