В сети появилась очередная серия «Игры престолов» за пять дней до премьеры

Шестая серия «Игры престолов» появилась в интернете, хотя премьера очередного эпизода сериала была намечена на 21 августа, сообщает Mashable.

В публикации говорилось, что в утечке нового эпизода может быть виновно испанское отделение НВО, которое по ошибке открыло подписчикам доступ к шестой серии примерно на час.

Ранее четвертая серия седьмого сезона «Игры престолов» уже попадала в открытый доступ, тогда в утечке подозревали один из индийских каналов. Полиция в Индии уже задержали четырех подозреваемых в утечке сотрудников или бывших сотрудников компании.

Отметим, что год назад хакеры украли сразу четыре серии пятого сезона.

Напомним, в конце июля хакеры взломали HBO и украли сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов», киберпреступники также забрали несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104».

На телеканале сообщили, что, действительно, подверглись хакерской атаке, однако что именно было украдено — не уточнили. Кибермошенники утверждают, что завладели полутора терабайтами данных.

В свою очередь, представители НВО называют хакерские атаки на них «комплиментом».

Максим Прошкин