Суд Архангельска оштрафовал активиста «Последнего адреса» за нарушение закона об охране памятников

Ломоносовский районный суд Архангельска оштрафовал на 15 тысяч рублей активиста движения «Последний адрес» Дмитрия Козлова, сообщает в фейсбуке его адвокат Иван Павлов.

Поводом для возбуждения административного дела стало то, что Козлов установил мемориальную табличку на доме, который признан объектом культурного наследия.

При этом координаторы «Последнего адреса» заранее уведомили инспекцию по охране объектов культурного наследия, однако они посчитали, что в обращении недостает сведений. В частности, нет информации о том, каким инструментом планировали устанавливать табличку.

«Инспекция по охране объектов культурного наследия, которая не переживала за дом, пока он потихоньку гнил и разваливался на части, решила, что именно табличка размером 11х19 см может нанести зданию непоправимый ущерб, и возбудила административку», — написал Иван Павлов.

Защита планирует обжаловать решение суда.

Табличку «Последнего адреса» Козлов установил в память об Игнатии Безсонове, арестованном в 1937 году.