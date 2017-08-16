Швейцария разблокировала счета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина

Прокуратура Швейцарии разблокировала счета обвиняемого в России в многомиллиардных хищениях экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина. Об этом сообщает телераодиокомпания SRF.

Решение об отказе в сотрудничестве с российскими правоохранительными органами и о разблокировке счетов было принято в мае 2017 года. Надзорное ведомство сочло Россию неспособной гарантировать справедливый суд, а потому разрешило Бородину свободно распоряжаться принадлежащими ему 300 млн франков (260 млн евро).

В прошлом году Бородин также был исключен Интерполом из списка лиц, находящихся в международном розыске, как преследуемый по политическим мотивам. Бородин находился в международном розыске и базе данных Интерпола с августа 2011 года.

Андрея Бородина и его заместителя Андрея Акулина подозревают в многомиллиардных хищениях. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, оно насчитывает несколько эпизодов. По данным «Коммерсанта», общий ущерб, понесенный Банком Москвы от действий Бородина и Акулинина может достигать 150 млрд руб.

Бородин и Акулин были заочно арестованы решением Тверского суда Москвы. Позже по запросу российской стороны швейцарские власти заблокировали счета, принадлежащие Бородину. В свою очередь, Великобритания предоставила Бородину политическое убежище.

В 2011 году Банк Москвы перешел под контроль группы ВТБ.