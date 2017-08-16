На востоке Украины облили краской памятник генералу Ватутину

В Полтаве на востоке Украины неизвестные облили памятник советскому генералу Николаю Ватутину красной краской, сообщает портал «Полтавщина».

В пресс-службе местной полиции комментировать ситуацию отказались, а в патрульную полицию жалоб не поступало.

Другой памятник советскому генералу, установленный в Мариинском парке в Киеве, также обливали красной краской, а за месяц до этого на нем появилась табличка с надписью: «Палач, уничтоженный украинскими националистами».

О необходимости переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича не раз заявляли в Киеве. В июне этого года стало известно, что на участников акции протеста против изменения названия напали люди в масках. В полиции сообщили о 20 пострадавших.

Генерал Николай Ватутин возглавлял командование 1-м Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны. Под его руководством проходила Киевская наступательная операция в 1943 году. Ватутин погиб в 1944 году после того, как его автомобиль расстреляли националисты.

Максим Прошкин