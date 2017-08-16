Умерла актриса Вера Глаголева
«Новая газета»редакция
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На 62 году жизни умерла актриса Вера Глаголева, сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Ларису Гузееву.
Информацию о смерти актрисы «Новой газете» подтвердила продюсер Наталья Иванова.
По данным «Московского комсомольца», у актрисы было онкологическое заболевание.
Вера Глаголева родилась в 1956 году. Она снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».
Глаголева работала над шестью картинами в качестве режиссера.
«Новая газета» выражает соболезнования родным и близким Веры Глаголевой.