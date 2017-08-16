Вера Глаголева. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

На 62 году жизни умерла актриса Вера Глаголева, сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Ларису Гузееву.

Информацию о смерти актрисы «Новой газете» подтвердила продюсер Наталья Иванова.

По данным «Московского комсомольца», у актрисы было онкологическое заболевание.

Вера Глаголева родилась в 1956 году. Она снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа» и «Сошедшие с небес» и «Женщин обижать не рекомендуется».

Глаголева работала над шестью картинами в качестве режиссера.

«Новая газета» выражает соболезнования родным и близким Веры Глаголевой.