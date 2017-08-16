В Челябинске ФАС признала противоречащей закону рекламу с молитвой «Отче наш»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Челябинской области признала, что использование молитвы «Отче наш» в рекламе микрокредита является нарушением закона о рекламе, «поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих». Об этом говорится на сайте службы.

«За» проголосовали 17 из 19 членов экспертного совета ведомства, а также 270 из 660 участников опроса на сайте службы.

ФАС также ссылается на ответ из Челябинской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ). Она сочла такую рекламу «недопустимой» и «оскорбляющей чувства верующих». В РПЦ отметили, что «любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды».

Компании-рекламодателю ООО МКК «Уралсервис» выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы. В отношении компании и должностного лица будет возбуждено дело об административном правонарушении. Штраф для юридического лица составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностного лица — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей.

Напомним, в середине мая челябинское управление ФАС России возбудило дело за рекламу микрокредита с молитвой «Отче наш» и образом Иисуса Христа. Кредитная организация напечатала карманные календари, где с одной стороны была реклама («Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…»), а с другой — молитва и образ Христа.