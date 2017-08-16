Правительство выделит дополнительные 555 млн рублей для восстановления Приморья после паводка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить 555 млн рублей пострадавшим от паводков Приморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда президента в Дальневосточного федерального округа Юрия Трутнева.

По словам полпреда, средства планируется выделить после заседания 17 августа из федерального бюджета.

«Правительством России уже принято решение, Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 99 миллионов рублей для помощи пострадавшим», — сказал Трутнев.

Ранее правительство уже обещало выделить 650 млн рублей для материальной помощи и компенсации пострадавшим при паводке.

Напомним, 7 и 8 августа в регионе прошли сильные дожди. Подтоплены оказались более 2 тысяч домов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, а также были перебои с электричеством и связью. Дождь размыл железнодорожные пути на участке Транссибирской магистрали между Уссурийском и Владивостоком.

Оторванным от мира оказался Хасанский район на юго-западе Приморья. Из-за дождя в нескольких местах смыло дорогу Хасан—Раздольное.

Максим Прошкин