ВТБ снизит ставки по ипотеке с 17 августа
Группа ВТБ приняла решение снизить ставки по ипотечным кредитам до 9,5-10% для готового жилья и 9,7-10% для новостроек, сообщает РИА Новости.
Снижение ставок по ипотечным кредитам произойдет 17 августа, отмечают в агентстве.
Ранее, 10 августа, Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Также снизился минимальный размер первоначального взноса по покупке готового жилья.
Новые ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на покупку готового жилья составит 15%.
В Сбербанке отмечают, что это самое масштабное единовременное улучшение условий по ипотеке.
Максим Прошкин