ВТБ снизит ставки по ипотеке с 17 августа

Группа ВТБ приняла решение снизить ставки по ипотечным кредитам до 9,5-10% для готового жилья и 9,7-10% для новостроек, сообщает РИА Новости.

Снижение ставок по ипотечным кредитам произойдет 17 августа, отмечают в агентстве.

Ранее, 10 августа, Сбербанк объявил о снижении процентных ставок по ипотеке по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Также снизился минимальный размер первоначального взноса по покупке готового жилья.

Новые ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на покупку готового жилья составит 15%.

В Сбербанке отмечают, что это самое масштабное единовременное улучшение условий по ипотеке.

Максим Прошкин