Власти Москвы согласовали акцию «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

Московские власти согласовали проведение 26 августа акции «За свободный интернет» на проспекте Сахарова. Об этом сообщил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает РИА Новости.

Акция согласована с численностью участников до десяти тысяч человек. Заявка была подана 11 августа.

В беседе с РБК Черников пояснил, что в других местах проведение акции невозможно: там или идут ремонтные работы, или указанные площадки находятся рядом с госучреждениями.

Организаторы планировали провести акцию на Пушкинской площади, также они рассматривали Лубянскую, Болотную и Калужскую площади.

Один из заявителей акции, представитель «Парнаса» Эмиль Халиков заявил РБК, что проспект Сахарова организаторов не устраивает, и они будут пытаться согласовать другую площадку. Однако, добавил он, есть вероятность, что акцию все же придется проводить на проспекте Сахарова.

Акция «За свободный интернет» пройдет уже во второй раз. Первый митинг состоялся 23 июля. Его участники требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова, а также выступают против хранения пользовательских данных по «пакету Яровой», запрета анонимайзеров и анонимности в мессенджерах.