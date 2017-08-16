Трамп назвал «очень разумным» решение КНДР не запускать ракеты в сторону Гуама

Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение лидера КНДР Ким Чен Ына воздержаться от пуска ракет в район американского острова Гуам.

«Ким Чен Ын из Северной Кореи принял очень разумное и взвешенное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!», — написал Трамп в твиттере.

15 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын во время встречи с военным руководством страны заявил о готовности повременить с ракетным ударом по острову Гуам. Вместе с тем он призвал Вашингтон отказаться от провокаций в отношении Пхеньяна и добавил, что власти США испытывают терпение северокорейского руководства.

В тот же день две радиостанции на острове Гуам в течение 15 минут по ошибке транслировали аварийный сигнал тревоги. Власти острова пообещали в дальнейшем не допускать подобных инцидентов. 12 августа СМИ сообщили, что власти острова раздают жителям памятки о действиях при ядерной бомбардировке.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что власти страны разрабатывают план атаки по военным объектам США на острове Гуам в качестве «предупреждения» США, и приказал военным быть готовыми нанести удар по Гуаму в любой момент.

В свою очередь Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если с ее стороны будет реальная угроза для Соединенных штатов. Трамп заявил, что если Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».