В Узбекистане отменят выездные визы с 2019 года
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об отмене обязательного получения «стикера» для выезда из страны. Об этом сообщается на сайте президента.
Без данного «стикера» гражданин Узбекистана может поехать только в некоторые страны СНГ, в том числе и в Россию.
Для получения документа необходимо обратиться в местный МВД, оплатить пошлину в размере 75 тысяч сумм (около одной тысячи рублей). Размер пошлины составляет половину минимальной зарплаты.
По закону, власти Узбекистана могут запретить выезжать из страны, если есть «информация, указывающая на нецелесообразность выезда».
В Ташкенте поясняют, что «стикеры» для выезда «является определенным сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Республики Узбекистан».
Мирзиеев также объявил о введении биометрических загранпаспортов.
Напомним, среди всех стран СССР Узбекистан — единственная страна, где действует система по выдаче разрешений для выезда за границу.
Максим Прошкин