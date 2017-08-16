Порошенко поручил проверить информацию о поставках в КНДР ракетных двигателей

Президент Украины Петр Порошенко поручил провести расследование после публикации The New York Times о поставках ракетных двигателей с Украины в КНДР.

«Поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП “Южмаш” и КБ “Южное”, провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней», — написал он в фейсбуке.

Порошенко отметил, что Украина добросовестно соблюдает международный режим нераспространения ядерного оружия, а обвинения газеты несостоятельны, но «как ответственные партнеры мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию».

«Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений о “украинском следе” в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка», — заключил Порошенко.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что двигатели RD-250 на северокорейских баллистических ракетах могли быть изготовлены на украинском предприятии «Южмаш».

В «Южмаше» озвученные изданием предположения опровергли, расценив их как попытку дискредитировать предприятие и Украину.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, если информация подтвердится, Вашингтон очень серьезно отнесется к вопросу таких поставок.

В связи с кризисом вокруг ракетной программы Северной Кореи, эксперт в области ракетостроения Андрей Ионин в беседе с «Новой газетой» обратил внимание на следующую деталь. В официальном совместном заявлении КБ Южное и Южмаш сказано: «Начиная с 1991 года технологические линии по производству двигателей в ГП "ПО «Южмаш»" с характеристиками, аналогичными двигателю РД-250, были частично демонтированы. Производственная линия для создания баллистических ракет SS-18 и двигателей для них была полностью уничтожена. Ввиду этого в настоящее время предприятие не располагает производственными технологиями для изготовления ракетных двигателей указанной конфигурации».

«Однако, все 1990 и 2000 годы Украина работала над созданием космической ракеты Циклон-4 (можно вспомнить совместный проект с Бразилией, который был закрыт в 2015 году). Сейчас под именем Циклон-4М украинцы пытаются эту ракету делать с канадцами. Но на Циклон-4М на первых двух ступенях используются те же варианты двигателя РД-250. А это означает, что все эти годы КБ Южное сохраняло возможности и компетенции вести модернизацию двигателей типа РД-250 (например, разрабатывать однокамерный вариант), а завод Южмаш сохранил технические возможности и кадры для их производства и испытаний, пусть и как опытных образцов. Очевидно, что все это есть и сейчас», — отмечает эксперт.