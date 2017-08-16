ФАС возбудила дела против «Магнита» и «Дикси»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела в отношении АО «Тандер» и АО «Дикси-Юг», представляющих интересы магазинов «Магнит» и «Дикси». Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

ФАС обвиняет магазины в создании дискриминационных условий при доступе на товарный рынок для поставщиков продовольственных товаров. По данным регулятора, торговые сети спровоцировали ситуацию, в которой поставщики оказались в неравном положении по отношении друг к другу.

В сообщении ведомства уточняется, что торговые сети нарушили требования по выплате вознаграждений для поставщиков продукции (пункт 1 части 1 статьи 13 Федерального закона РФ). По этой статье им может грозить административный штраф в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей. Должностные лица могут получить от 20 тысяч до 40 тысяч рублей штрафа.

Ранее, в апреле, «Дикси» расторг договор поставки с подмосковным производителем колбас «Мортадель», сославшись на претензии к качеству продукции.