Суд арестовал замгендиректора специального летного отряда «Россия»
Басманный суд Москвы арестовал до 13 сентября заместителя генерального директора специального летного отряда (СЛО) «Россия» управления делами президента России Андрея Тюрина. Его обвиняют по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
Также суд арестовал другого фигуранта дела — начальника производства авиационно-технической базы СЛО «Россия» Александра Рейхтмана, отмечает агентство.
По данным источника Интерфакса, знакомого с ходом дела, Тюрину и Рейхтману инкриминируют хищение около 32 млн рублей при закупке оборудования для проверки гидросистем самолетов в 2016 году.
По версии следствия, покупаемое оборудование согласно тендеру должно было быть новое и российского производства, а закупленным в итоге оказалось использованное голландское.
Собеседник агентства также отмечает, что это уголовное дело не связано с расследованием в отношении бывшего гендиректора СЛО «Россия» Ярослава Одинцева.
Напомним, в начале 2016 года фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах стали руководитель службы закупок «России» Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии Дмитрий Поздняков и инженер предприятия Сергей Чернухин. Их обвиняли в хищении бюджетных средств в специальном летном отряде, который обеспечивает перелеты первых лиц государства.