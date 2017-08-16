Компании в июле забрали из «Открытия» 360 млрд рублей

Отток клиентских средств из банка «Открытие» в июле составил около 360 миллиардов рублей. Из которых 100 млрд рублей — средства госкомпаний и 36 млрд рублей — средства физлиц. Это следует из отчетности банка, опубликованной на сайте Центробанка России.

Как отмечает РБК, основной причиной оттока клиентских средств из банка в июле стало снижение рейтинга «ФК Открытие», лишившее банк возможности привлечения на депозиты средств федерального бюджета и пенсионных накоплений.

В свою очередь, управляющий директор «Открытия» Анатолий Предтеченский в разговоре с РБК назвал среди причин, послуживших снижению клиентских средств: возвраты депозитов в связи с рейтинговой реформой, плановые погашения нескольких крупных краткосрочных депозитов и «внеплановые уходы, связанные с информационной атакой на банк».

«Отток депозитов начался в июне и, вероятно, достиг своего пика в июле», — прокомментировал изданию результаты «ФК Открытия» младший вице-президент Moody's Петр Паклин.

По данным РБК, банк частично компенсировал отток за счет накопленной подушки ликвидности и привлеченных ресурсов в рамках РЕПО с Банка России.

В начале августа СМИ сообщили, что банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении в капитал нового инвестора. В июне, по данным «Ведомостей», из банка вывели 105,8 млрд руб.

Согласно рейтингу «Банки.ру», «Открытие» входит в десятку крупнейших банков России.