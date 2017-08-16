Чубайс рассказал о «поразительном достоинстве» экс-министра Алексея Улюкаева

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слова бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, о перспективах судебного процесса над ним.

Перед началом судебного заседания, отвечая на вопрос журналиста РБК о перспективах процесса над Улюкаевым, экс-министр сказал, что «оно завершится».

На уточняющий вопрос о положительном исходе, Улюкаев ответил, что «с исторической точки зрения [процесс завершится] положительно».

Анатолий Чубайс процитировал слова Улюкаева на своей странице в фейсбуке и написал, что «Алексей всегда был человеком взвешенным и сейчас демонстрирует поразительное спокойствие и достоинство».

Ранее в среду замоскворецкий суд Москвы отказал защите экс-министра Улюкаева в ходатайстве о возвращении дела в прокуратуру.

Также суд перенес начало слушаний по делу Улюкваева на 1 сентября из-за того, что на заседание не пришли свидетели. По информации источников ТАСС, после предварительных слушаний глава «Роснефти» Игорь Сечин был заявлен в качестве свидетеля по делу обеими сторонами процесса.

Ранее Мосгорсуд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 августа. Защита бывшего чиновника просила сменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо увеличить срок разрешенных прогулок с двух до трех часов или перенести их на вечер, чтобы Улюкаев мог гулять вместе со своими детьми.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Сам экс-министр не признает свою вину.