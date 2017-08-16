Саакашвили объявил о своем возвращении на Украину в сентябре

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину 10 сентября. Об этом он сказал во время онлайн-трансляции в своем фейсбуке.

Саакашвили уточнил, что собирается пересечь границу через КПП «Краковец-Корчева» в Львовской области. «Я объявляю сегодня, что возвращаюсь на Украину 10 сентября из Польши», — сказал экс-губернатор Одесской области.

Напомним, 26 июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Власти страны назвали причиной указание Саакашвили ложных сведений во время заполнения анкеты на получение гражданства страны.

Более популярная версия лишения Саакашвили гражданства иная. Украинский паспорт у него отобрали вскоре после того, как Саакашвили создал свою политическую партию «Движение новых сил», а до этого начал выступать с критикой действий украинского президента и правительства.

Сам экс-губернатор Одесской области позднее заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты на получение гражданства страны, которую он не заполнял.

Саакашвили также сообщал, что находиться в США на основании рабочей и туристической виз. Также он заявлял, что не намерен пользоваться защитой США или другой страны, а напротив, планирует вернуться на Украину.