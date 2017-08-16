Меньшова объявила о закрытии своей программы «Наедине со всеми» на «Первом канале»

Ведущая программы «Наедине со всеми» Юлия Меньшова объявила о закрытии передачи, выходившей на «Первом канале». Об этом она написала в инстаграме.

Меньшова отмечает, что программа была закрыта исключительно по «ее желанию и настоятельной просьбе».

«За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта», — написала Меньшова.

Ведущая добавила, что не покидает «Первый канал». По ее словам, она договорилась с руководством телеканала о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки.

«Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!», — заключила Меньшова.

Накануне РБК сообщило, что передача «Пока все дома» на «Первом канале» больше не будет выходить. По данным издания, это связано со скандалом из-за финансирования съемок видеороликов о детях-сиротах.

Ранее СМИ писали, что «Первый канал» покинули ведущие Андрей Малахов и Александр Олешко. По информации РИА Новости, Малахов перейдет на «Россию 1». Олешко рассказал, что перейдет на НТВ.