Трамп объявил о роспуске двух консультативных советов

Президент США Дональд Трамп распустил президентский форум по стратегии и политике и консультативный совет по вопросам промышленного производства.

«Вместо того, чтобы оказывать нажим на представителей бизнеса в совете по вопросам промышленного производства и в форуме по стратегии и политике, я прекращаю работу обоих. Спасибо всем!» — написал президент США в твиттере.

Трамп создал президентский форум в феврале, перед членами совета была поставлена задача предоставлять президенту рекомендации по стимулированию роста американской экономики.

Председателем совета был главный управляющий компании Blackstone Стив Шварцман, а членами — президент и главный управляющий банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, председатель совета директоров и главный управляющий General Motors Мэри Барра, председатель совета директоров и главный управляющий IBM Джинни Рометти, бывший председатель и главный управляющий General Electric Джек Уэлч, бывший президент и главный управляющий Boeing Джим МакНерни.

Консультативный совет по вопросам промышленного производства был сформирован президентом для содействия созданию рабочих мест в промышленности.

Как отмечает «Коммерсантъ», роспуск советов отмечает самый большой спад между президентом и деловой Америкой, представители которой в значительной степени поддерживали его при вступлении в должность.

Ранее несколько видных представителей деловых кругов-членов этого совета вышли из состава этого органа в знак протеста против позиции Трампа в отношении столкновений крайне правых радикалов с демонстрантами в Шарлотсвилле, сообщала телекомпания CNBC.

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Трамп попал под огонь критики, когда, выступая в Нью-Джерси, назвал столкновения в Шарлотсвилле «вопиющим проявлением ненависти, фанатизма и насилия со всех сторон». Американские СМИ, политические оппоненты президента и даже видные представители Республиканской партии отметили, что президент поставил на одну доску неонацистов и антифашистов, тех, кто выступил против расистов

Напомним, в американском городке Шарлоттсвилль, штат Вирджиния, в минувшую субботу произошли крупнейшие столкновения на межрасовой почве. Погибла 32-летняя белая женщина, выступавшая против акции неонацистов, Ку-клукс-клана и других ультраправых групп. По данным полиции, не менее 35 человек получили ранения.

В настоящее время ситуация на Юге на грани взрыва. Как отмечала «Новая газета», вновь восставшие из праха призраки Гражданской войны — тревожный признак раскола страны..