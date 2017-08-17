В Подмосковье элитный особняк выставили на продажу за биткойны

На рынке элитного жилья Подмосковья появилось публичное предложение о продаже дорогого особняка за криптовалюту, сообщает «Коммерсантъ».

Владелец дома (его имя в базе предложений не называется) намерен продать загородный дом в поселке Николино на престижном 2-м Успенском шоссе на западе Подмосковья. Дом площадью 930 кв. м. продается за 3 тыс. биткойнов, что эквивалентно 482 млн руб.

По мнению опрошенных газетой экспертов, у владельца дома мало шансов продать недвижимость за биткойны, поскольку четкого механизма для таких сделок в России не существует. Один из собеседников заявил, что намерение продавца провести сделку в биткойнах похоже на рекламную акцию.

По словам учредителя АНО «Право роботов» Никиты Куликова, сделка купли-продажи с использованием биткойнов будет включать несколько этапов: сначала покупатель приобретет биткойны за доллары, после чего выведет их с биржи, обменяет на рубли и переведет на счет продавца. В итоге, таким образом, расчет все равно будет производиться в рублях.

Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что теоретически можно заключить договор мены объекта недвижимости на биткойны, если у обеих сторон сделки есть биткойн-кошельки. Однако, по мнению Куликова, сделку в любом случае нужно будет зарегистрировать в Росреестре. Тридцатизначные номера биткойн-кошельков вызовет много вопросов у службы, и скорее всего переход прав собственности зарегистрирован не будет, уверен он.

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Ранее девелоперская компания M9 пыталась продать два объекта недвижимости за биткойны, но в итоге отказалась от идеи, поскольку структура сделки в обоих случаях показалась слишком сложной. Дома продали за рубли.

Накануне курс криптовалюты Bitcoin вновь достиг исторического максимума: он впервые превысил отметку в $4 тыс. за единицу. Эксперты объясняли рост обновлением базового протокола работы биткойна, который позволил увеличить пропускную способность сети, а также выделением новой валюты со своими правилами работы Bitcoin Cash. 1 августа криптовалюта биткойн разделилась на две ветки: сам биткойн (BTC) и Bitcoin Cash (BCC).