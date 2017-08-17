Первым свидетелем по делу о кибератаке на США стал украинский хакер‍

Первым свидетелем по делу о взломе компьютеров Демократической партии в США, в котором американские спецслужбы обвиняют Россию, стал украинский хакер, использующий ник Profexer, сообщает The New York Times. Это первый случай появления свидетеля в деле о кибератаке на США.

Спецслужбы уверены, что программа P.A.S. web shell, которую написал Profexer, была одним из инструментов хакерской атаки. Она рекламировалось на русском языке в теневом сегменте интернета — дарквебе. Скачать программу можно было бесплатно с сайта хакера, в ответ он просил пожертвования, которые составляли от $3 до $250. При этом основной его заработок приходился на создание специализированных версий программы и консультирование клиентов по вопросу эффективного использования программы.

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После того, как в начале этого года американские спецслужбы опубликовали информацию о том, что P.A.S. web shell использовалась в кибератаке, ее создатель удалил свой сайт. Позже стало известно, что в это время Profexer стал свидетелем для ФБР.

По словам главы киберполиции Украины Сергея Демедюка, Profexer пришел в полицию и дал признательные показания самостоятельно. С хакером работает один из агентов ФБР из посольства США в Киеве, добавил он.

Profexer на данный момент не арестован и продолжает жить на Украине. Обвинения ему не предъявлены, так как нет доказательств того, что он знал, с какой целью будет использована написанная им программа. Депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил New York Times, что хакер знал своих клиентов. Пока неизвестно, что именно Profexer рассказал американским спецслужбам.

Напомним, спецслужбы США обвиняют Россию в причастности к кибератакам на Демократическую партию. Они считают, что во взломе участвовала группировка хакеров APT 28, также известная как Fancy Bear, которая якобы связана с Минобороны России.

Якобы группировка взломала компьютеры партии, а затем передала полученную информацию ресурсу WikiLeaks, который опубликовал ее перед выборами в США. В документах содержалась дискредитирующая информация об оппоненте Трампа, кандидате от демократов Хиллари Клинтон. Целью операции якобы была помощь Трампу. Россия неоднократно отрицала причастность в хакерской атаке.

Обвинение в причастности России к кибератаке стали поводом для различных санкций Вашингтона против Москвы. Последний законопроект о санкциях против России президент США подписал 2 августа. ФБР и Конгресс ведут расследования о предполагаемых связях команды Трампа с Москвой.