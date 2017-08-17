Центробанк отозвал лицензию у банка «Русский инвестиционный альянс»

Банк России отозвал лицензию у банка «Русский инвестиционный альянс» («РИАБАНК»), говорится в сообщении регулятора.

В пресс-релизе поясняет, что банк «имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества».

«Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату капитала», — говорится в сообщении.

При этом, по мнению ЦБ, бизнес-модель финучреждения не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг. «Кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж», — заявили в ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. При этом «руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности».

В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 августа .2017 занимала 334 место в банковской системе России.

Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 июля банк располагал 1,98 млрд рублей средств физлиц.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв», а также у краснодарского банка «Крыловский». Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

В июле ЦБ отозвал лицензии у банков «Югра», «Спурт», Межтопэнергобанка, «Премьер Кредита» и «Сталь банка» и у Московского национального инвестиционного банка.