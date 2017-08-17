Скончался один из создателей российского интернета

Умер Андрей Чернов — один из создателей российского интернета и автор кодировки KOI8-R. Об этом сообщил в фейсбуке медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

Друг Чернова Евгений Буданов в своем блоге рассказал, что программист в последние годы тяжело болел и не выходил из дома. Что стало причиной смерти, пока неизвестно, добавил он.

Прощание с Черновым пройдет 19 августа в 14:00 в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

Андрей Чернов в 1990-х годах создал кодировку KOI8-R, которая стала стандартом для кодирования русской кириллицы и на протяжении многих лет широко использовалась для русского алфавита в Unix-совместимых операционных системах и электронной почте.

В момент создания кодировки, Чернов работал в первом российском интернет-провайдере компании «Демос». Чернов также участвовал в запуске первого интернет-канала между Россией и странами Запада.