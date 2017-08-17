В Госдуму внесли законопроект о создании закрытого для приставов соцсчета

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о создании специального социального счета, который будет закрыт для судебных приставов, сообщает «Российская газета».

Издание отмечает, что в действующем законодательстве уже есть положение о том, что приставы не могут забирать государственные выплаты, например, пособия по утрате кормильца и материнский капитал, однако, несмотря на это, они забирают деньги со счетов обратно.

«По статистике самой Службы судебных приставов только в прошлом году должникам пришлось возвращать 1,2 млн руб., списанных не по закону. Если учесть, что общая сумма списанных в прошлом году денег у должников составила 4 млрд руб., то неправильное списание “неприкасаемых” денег выглядит более чем серьезно»,— отмечает «Российская газета».

Издание отмечает, что оспорить списание «неприкасаемых» средств можно, но «в реальности это сложно, долго и дорого».

Кроме этого, в законопроекте прописано, что в случае, если должника признают банкротом, то деньги на этом социальном счету не будут включаться в конкурсную массу, и, следовательно, их не смогут забрать кредиторы для погашения долгов.

Минюст в проекте отзыва правительства на документ отметило, что из-за нечетких формулировок в законопроекте алименты не могут зачисляться на специальный социальный счет. Также в ведомстве заявили, что в документ нужно добавить требование особо отмечать деньги, пришедшие на этот счет.