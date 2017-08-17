В Нидерландах неизвестный захватил в заложники сотрудницу радиостанции

В Нидерландах (город Хилверсюм) неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу местной радиостанции 3FM. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальную радиостанцию Нидерландов NOS.

По сообщения СМИ, злоумышленник угрожал женщине, приставив к ее горлу большой нож. Кроме того, он потребовал поговорить с кем-то из CNN, после чего увел заложницу в изолированное помещение.

Позже NOS сообщила, что стражи правопорядка задержали мужчину и освободили захваченную им женщину. Ее жизни ничего не угрожает. Сейчас женщину осматривают медики.

В 50 м от здания на улице была найдена сумка и нож. Мотивы мужчины пока неизвестны. Вещание радиостанции продолжалось, несмотря на сообщения об инциденте.