«Левада-центр»: большинство россиян назвали безопасность страны главным приоритетом внешней политики

Россияне назвали приоритетами внешней политики России обеспечение безопасности страны. Это следует из результатов опроса «Левада-центра».

Согласно исследованию, 59% опрошенных социологами «Левада-центра» считает, что главным приоритетом российской внешней политики должно быть обеспечение «мирного и безопасного» существования страны. 49% россиян уверены, что главная задача внешней политики страны, — восстановление авторитета России на мировой арене. В свою очередь, 41% опрошенных считают, что приоритетом внешней политики России должны быть защита отечественных производителей.

27 % россиян высказались за поддержание дружественных отношений с наиболее развитыми странами, а 21% опрошенных назвали приоритетом внешней политики решение конфликтов в «горячих точках», а также противодействие угрозе терроризма совместно с другими странами.

Опрос проводился 23–26 июня среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионах России методом личного интервью.

Напомним, в декабре 2016 года президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики страны, согласно которой целью внешнеполитической деятельности России было названо обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания и упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира.