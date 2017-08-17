Абонент подал иск к МТС на 30 миллиардов рублей за списанные бесплатные минуты

Житель Тамбовской области Алексей Мелехов подал иск в суд на оператора МТС на 30 миллиардов рублей. Причиной иска стали шесть минут, списанные из пакета голосовых услуг абонента. Об этом говорится в отчете оператора за II квартал 2017 года, пишет газета «Ведомости».

МТС в своей отчетности отнесла иск к «судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности» компании.

Как отмечает газета, согласно материалам Тамбовского областного суда, Мелехов судится с оператором уже больше года. В январе Мичуринский городской суд отклонил требования Мелехова, объяснив, что услуги оказывались в соответствии с условиями договора, а оснований для компенсации морального вреда нет. 10 апреля Тамбовский областной суд отклонил апелляционную жалобу Мелехова. В июле абонент МТС подал кассационную жалобу.

«Ведомости» указывают, что всего за 2016 год выручка МТС от мобильной связи в России составила 295 млрд рублей. Таким образом, абонент намерен отсудить у оператора около 10% от всей суммы доходов от мобильных услуг.