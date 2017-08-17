С Навального требуют взыскать миллион рублей за митинг 12 июня

Муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель и лидер движения SERB Игорь Бекетов подали иск к оппозиционному политику Алексею Навальному на сумму более одного миллиона рублей за митинг на Тверской улице Москвы 12 июня. По их мнению, акция Навального сорвала празднование Дня России. Об этом ТАСС сообщил сам Брумель.

«Поначалу мы определили сумму компенсации по 500 тысяч рублей, но сейчас мы уточним конечную сумму и заявим новые исковые требования. Считаем, что мы солидарно пострадали от противоправных действий Навального во время празднования Дня России 12 июня на Тверской площади, где сторонники оппозиционера устроили массовые беспорядки», — рассказал Брумель.

По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади он находился в стрессовом состоянии. Как говорится в иске депутата, из-за этого он «не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности».

12 июня в России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками политика Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.

В Москве согласованная с властями акция должна была пройти на проспекте Сахарова. Однако вечером 11 июня Навальный объявил, что митинг переносится на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в честь официального праздника Дня России.

Как писал после задержания на митинге 12 июня оппозиционер Илья Яшин, он оказался в одном автозаке с главой патриотического движения SERB Гошей Тарасевичем (Игорем Бекетовым), где у них произошла потасовка.