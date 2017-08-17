В России заблокировали сайт американских неонацистов The Daily Stormer

В России по требованию Роскомнадзора заблокировали американских неонацистов The Daily Stormer менее, чем через день после переноса в зону .ru, сообщает «Радио Свобода».

Представитель провайдера Ru-Center рассказал, что 17 августа к ним обратился Роскомнадзор и потребовал рассмотреть возможность блокировки The Daily Stormer.

Ранее от поддержки сайта отказался сервис Cloudfare, защищающий портал от хакерских атак, поэтому на момент блокировки Daily Stormer был недоступен.

Накануне «Медуза» сообщила, что The Daily Stormer был вынужден переехать в доменную зону .ru, потому что американские компании GoDaddy и Google отказались его обслуживать. Поводом для этого стала статья основателя The Daily Stormer Эндрю Англина, в которой он оскорбил женщину по имени Хизер Хейер, погибшую в Шарлотсвилле во время акции против марша ультраправых.

Напомним, 12 августа в Шарлотсвилле в Виргинии произошли столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В результате пострадали 15 человек. Ультраправые активисты в Шарлотствилле протестуют против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. Он командовал армией южных штатов в Гражданской войне 1861-65 годов.

Кроме этого, 19 человек получили ранения и один погиб, когда в группу противников ультраправых врезался автомобиль. За рулем был 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший.