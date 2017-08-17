Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций
Минюст России по решению Верховного суда включил религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» в список запрещенных в стране организаций за экстремизм. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении министерства юстиции уточняется, что в список запрещенных организаций также включены 395 местных религиозных организаций, входящих в структуру «Свидетелей Иеговы».
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17 июля Верховный суд счел законным признание российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и признал законной ее ликвидацию. Ранее ВС запретил деятельность организации в России.
Европейская служба внешних связей осудила решение Верховного суда России о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы».
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Напомним, 23 марта Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».