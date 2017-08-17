Половина россиян назвали дело Улюкаева «показательной акцией»

Почти половина россиян (49%) назвали дело против бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева «показательной акцией», сообщет РБК со ссылкой на результат опроса ВЦИОМ.

О процессе над бывшим министром знают 71% россиян. При этом большинство опрошенных (57%) считают Улюкаева виновным, только 7% назвали политика невиновным.

При этом 56% респондентов предположили, что суд завершится вынесением формального приговора — минимальным сроком, еще 21% считают, что Улюкаев избежит наказания. И 17% уверены, что его накажут «по всей строгости».

Накануне начался судебный процесс над Алексеем Улюкаевым. Защита бывшего министра просила вернуть дело в прокуратуру, однако суд отказался. Улюкаев не признал свою вину, во время заседания он заявил, что в отношении него была совершена провокация.

«В отношении меня сфабриковали обвинение, которое было основано именно на вымышленных показаниях Сечина (глава «Роснефти» Игорь Сечин — ред.). Передача мне сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудникам ФСБ. Они ждали показаний Сечина. И он сам позвонил мне тогда под предолгом обсуждения каких-то вопросов по компании. И в итоге уговорил меня подьехать к нему», — выступил он в суде.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике служебного автомобиля обнаружили сумку с 2 млн долларов. По версии следствия, эти деньги у главы «Роснефти» Улюкаев вымогал за выданную Минэкономразвития положительную оценку сделки по покупке госпакета акций «Башнефти».