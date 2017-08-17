В Реестре запрещенных сайтов оказался доклад о расовой дискриминации в России

Роскомнадзор включил в реестр запрещенных сайтов альтернативный доклад для Комитета ООН «О соблюдении Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» за 1996-2001 годов. Об этом говорится на сайте информационно-аналитического центра «Сова».

Как уточняет центр, документ был выложен на харьковском правозащитном сайте «Права людини в Украiнi». Отмечается, что доклад был подготовлен правозащитным центром «Мемориал» при участии в частности Международной лиги прав человека, Московской Хельсинкской Группы, Центра развития демократии и прав человека. Доклад поддержали 25 организаций. Уточняется, что его текст опубликован на различных российских сайтах.

«Сова» также указывает, что для признания судом информации запрещенной к распространению в России, она должна содержать материалы, ранее признанные судом экстремистскими.

«Разумеется, доклад о расовой дискриминации таких материалов не содержал, поэтому совершенно не ясно, что же послужило в данном случае основанием для судебного иска и решения суда», — заключили в информационно-аналитическом центре.

Решение о признании информации в файле, содержащем только один текст — доклад для Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН, запрещенной было вынесено 27 июля 2015 года Ельниковским районным судом Республики Мордовия.