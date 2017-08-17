Прокуратура не выявила фактов избиения и пыток в красноярской колонии

Прокурорская проверка не нашла доказательств избиения и пыток в исправительной колонии №31, о которых заявляли правозащитники Общероссийского общественного движения «За права человека». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве заявили, что в целом требования уголовно-исполнительного законодательства в исправительном учреждении соблюдаются, но были выявлены единичные нарушения санитарно-гигиенических норм и требований режима.

При этом в красноярской прокуратуре заявили, что «жалобы от осужденных на условия содержания, а также по другим вопросам, требующим проверки и принятия мер прокурорского реагирования, не поступали».

Напомним, 8 августа почти 50 заключенных пожаловались на условия содержания в ИК №31, 22 из них написали заявления в Следственный комитет России. По их словам, сотрудники колонии избивали осужденных во время досмотра в камерах, куда людей помещали после прибытия.

Осужденные, как отмечали в Общественной наблюдательной комиссии, рассказывали, что их душили, били дубинками и ставили на «растяжку». Позже Совет по правам человека при президенте России попросил ФСИН, прокуратуру и Следственный комитет обеспечить общественный контроль в ходе проверки данных о пытках заключенных.

Никита Глазунов