В США объявили тендер на закупку нелетального оружия для Украины

Бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины. Об этом сообщает Federal Business Opportunities.

Документ предусматривает закупку учебных пистолетов, патронов и защитного снаряжения. В сообщении уточняется, что предложения по ценам должны быть представлены участниками тендера до 22 августа.

Ранее телеканал NBC news сообщил, что Пентагон предложил администрации президента США Дональда Трампа поставлять вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы, чтобы «помочь в борьбе с Россией».

Однако официальный представитель Пентагона тогда не подтвердил изданию эту информацию.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Госдепартамент и Пентагон разработали план поставки на Украину оружия для борьбы с пророссийскими ополченцами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию WSJ, заявил, что страны, пытающиеся урегулировать украинский конфликт, должны избегать действий, которые могут спровоцировать напряженность в регионе.