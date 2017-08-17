Более 800 российских туристов пожаловались на заражение вирусом Коксаки в Турции

Более 800 туристов из России сообщили на «горячую линию» Роспотребнадзора о заражении вирусом Коксаки в Турции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, в Роспотребнадзор поступили 832 обращения от россиян, которые рассказали о заражении вирусом. При этом большая часть заболевших (80%) — дети, отметила Попова.

«Обсуждается вопрос о визите специалистов-экспертов Роспотребнадзора, инспекционном визите на турецкие курорты, чтобы определить, насколько сегодня безопасно и все ли сделано для того, чтобы этот отдых давал российским гражданам только здоровье и удовольствие»,— рассказала главный санитарный врач.

Напомним, первые сообщения о заражении вирусом на турецком побережье курортах начали появляться в начале августа. После этого Роспотребнадзор признал турецкие курорты небезопасными, а Ростуризм рассказал о возможности вернуть деньги за путевку в случае отказа от поездки.

Коксаки — энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Обычно заболевание проявляется появлением высокой температуры, общей интоксикацией, нарушением работы кишечника, диареей, сыпью на ладонях, ступнях и на слизистой в ротовой полости. Болезнь длится в среднем 7-10 дней. Самая восприимчивая к заболеванию категория — дети дошкольного и школьного возраста.

Татьяна Балаканова