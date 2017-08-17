Правительство выделит 4 млрд рублей на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных

Правительство России выделит четыре миллиарда рублей на обеспечение ВИЧ-инфицированных необходимыми лекарствами. Об этом во время заседания кабинета министров сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По словам Медведева, «это позволит закрыть потребность в таких препаратах в этом году».

Как отмечает РБК, общий бюджет на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных в 2017 году теперь должен составить 21,6 млрд рублей вместо первоначальных ​17,6 млрд рублей.

Согласно проекту распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК, эти деньги будут выделены из Резервного фонда. В документе говорится, что для обеспечения почти 260 тысяч пациентов, нуждающихся в антиретровирусной терапии (АРВТ), необходимо 21,6 млрд руб.

Напомним, зимой Минздрав просил дополнительно 17,5 млрд рублей на борьбу с ВИЧ в 2017–2020 годах, но Минфин не согласовал финансирование программы.