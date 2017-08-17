В Дагестане при взрыве погибли два человека

В Хасавюртовском районе Дагестана при взрыве неустановленного устройства погибло не менее двух человек. Еще двух госпитализировали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, взрыв произошел в поле в одном километре от населенного пункта Новогагатли. Источник добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины взрыва и обстоятельства случившегося.

В МВД Дагестана агентству подтвердили факт взрыва и информацию о погибших. При этом, по данным министерства, пострадал один человек.

Как рассказал информированный источник Интерфакса, среди погибших и пострадавших могут быть несовершеннолетние.

«По предварительным данным, среди пострадавших и погибших - молодые люди в возрасте 17-19 лет», — сказал собеседник агентства.